Ракетний удар по Закарпаттю. Пошкоджена залізнична підстанція у курортному Воловці

Обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по інфраструктурі на залізничній станції Воловець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатської ОДА у Facebook.
Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. На місці події працюють рятувальники, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", – йдеться в повідомленні.
Увечері 3 травня РФ завдала серію ракетних ударів по населених пунктах у різних куточках України. Серед постраждалих міст, зокрема, Львів, Долинська та інші.
До слова, на Дніпропетровщині зруйновано залізничну інфраструктуру внаслідок ракетного удару РФ.
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