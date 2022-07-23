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Ракетний удар біля Кропивницького: кількість поранених зросла до 16

Фото: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість порених через ракетний удар російських військ поблизу Кропивницького зросла. Відомо про 16 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича під час відеозвернення.

"Маємо на цей час точну інформацію про 3 загиблих і 16 поранених. Серед загиблих є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати постраждалим необхідну допомогу, їх життю нічого не загрожує", - розповів Райкович.

Він наголосив, що рятувальники та піротехнічні служби оперативно почали роботу, а аварійні бригади "Обленерго" доволі швидко відновили електропостачання.

"В Кропивницькому світло і вода вже є скрізь", - додав очільник Кіровоградської області.

Ракетний удар біля Кропивницького

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького.

РФ випустила 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3, поціливши в інфраструктурні об’єкти, а саме - у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці.

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