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Росія вдарила 13-ма ракети поблизу Кропивницького: є загиблі та поранені

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Кропивницький, Субота 23 липня 2022 09:10
Росія вдарила 13-ма ракети поблизу Кропивницького: є загиблі та поранені Фото: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область). Ворог влучив у військовий об'єкт та залізничний, є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці. Є загиблі і поранені", - пише Райкович.

За його словами, зараз на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Крім того, наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних ударів по низці міст, зокрема, з'явилися подробиці обстрілів Харкова та Миколаєва.

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