Ракетний удар по Яворівському полігону: загиблих немає

Російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області вранці 13 березня. В результаті ворожого обстрілу, на щастя, жертв немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Академії Сухопутних військ ЗСУ Антона Мироновича.
Він уточнив, що удар був нанесений по одній з військових частин. Результативно відпрацювали українські системи протиповітряної оборони: "певну роль зіграло ППО".
Миронович зазначив, що за попередніми даними - загиблих немає. Інформація про травмованих і поранених зараз уточнюється.
За даними Львівської ОВА, під час ворожого авіанальоту було випущено 8 ракет, а ціллю противника був Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).
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