Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: кількість загиблих зросла

Він розповів, що з 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих. В даний час одна людина залишається зниклою безвісти, ще одна померла у лікарні.

"Таким чином, на сьогоднішній день кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини", - написав мер.

У той же час глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" завершилися.

"Остаточна кількість загиблих встановлюється", - додав він.