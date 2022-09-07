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Ракетний удар по Слов'янську: з-під завалів вилучили тіло людини

Фото: рятувальники виявили тіло чоловіка під час розбору завалів будинку у Слов'янську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Слов'янську під час розбору завалів обстріляного окупантами житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначимо, що зранку росіяни завдали ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Слов'янську, він був частково зруйнований.

Станом на 14:00 на місці розбору завалу ДСНС виявили тіло чоловіка, анкетні дані якого встановлюються. Роботи ще продовжуються.

До розбору завалів залучено 38 людей та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, російська ракета потрапила в багатоповерховий будинок у Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки "склався" один з під'їздів.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Донецькій області загарбники вбили трьох цивільних, ще двох поранили.

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