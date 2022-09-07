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Ракетный удар по Славянску: из-под завалов достали тело человека

Фото: спасатели обнаружили тело мужчины во время разбора завалов дома в Славянске (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В Славянске во время разбора завалов обстрелянного оккупантами жилого дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отметим, что утром россияне нанесли ракетный удар по трехэтажном жилому дому в Славянске, он был частично разрушен.

По состоянию на 14:00 на месте разбора завала ГСЧС обнаружили тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются. Работы еще продолжаются.

К разбору завалов привлечены 38 человек и 8 единиц техники.

Напомним, российская ракета попала в многоэтажный дом в Славянске. В результате вражеской атаки "сложился" один из подъездов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Донецкой области захватчики убили трех гражданских, еще двоих ранили.

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СлавянскГосЧСДонецкая область