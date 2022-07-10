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Ракетний удар по п’ятиповерхівці в Часовому Яру: кількість жертв зросла

Фото: російські війська вдарили ракетою по будинку в Часовому Яру (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області збільшилася до 8. Пошукова операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"О 10:25 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр додатково з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Всього в наслідок ракетного удару загинуло 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

Під завалами десятки людей

Нагадаємо, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА, в результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Місцеві жителі повідомляють, що під завалами будинку, швидше за все, щонайменше 34 людини, в тому числі 9-річна дитина.

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Донецька областьракетный удар