Ворожий обстріл під Полтавою: є загиблий і поранений

В результаті ворожого обстрілу в Полтавській області одна людина загинула, і ще одна - отримала поранення. Російські окупанти завдали удару вчора пізно ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна .

"На жаль, цей ранок не добрий... Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будинки", - розповів він.

Через ворожий обстріл є загиблий і поранений. При цьому чиновник уточнив, що потерпілий не потребував госпіталізації.

"Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя!" - наголошує Лунін.