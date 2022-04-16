Вражеский обстрел под Полтавой: есть погибший и раненый

В результате вражеского обстрела в Полтавской области один человек погиб, и еще один - получил ранения. Российские оккупанты нанесли удар вчера поздно вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина .

"К сожалению, это утро не доброе... Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфрастуктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены дома", - рассказал он.

Из-за вражеского обстрела есть погибший и раненый. При этом чиновник уточнил, что пострадавший не нуждался в госпитализации.

"Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" - подчеркивает Лунин.