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Ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно, - Коваль

Фото: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль (gordonua)
Автор: Олександр Мороз

Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно (Рівненська область). В результаті жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля в ефірі "Еспресо".

"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубно, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубно, в результаті почалася масштабна пожежа і навіть довелося міняти графік руху поїздів в регіоні.

Також повідомлялося, що через пожежу населенню міста нічого не загрожувало.

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Рівненська областьВійна Росії проти України