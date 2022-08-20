Фото: Ракетний удар по гуртожитку у Харкові: виявили ще три тіла загиблих (facebook.com)

Внаслідок обстрілу окупантами гуртожитку в Салтівському районі Харкові 17 серпня загинули 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської міської ради.

Міська влада заявляє, що рятувальникам вдалось знайти ще три тіла загиблих. "Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - йдеться у повідомленні. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів. Натепер кількість загиблих від російського ракетного удару сягнула вже 18 осіб.