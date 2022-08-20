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Ракетний удар по гуртожитку у Харкові: виявили ще три тіла загиблих

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Харків, Субота 20 серпня 2022 17:01
Ракетний удар по гуртожитку у Харкові: виявили ще три тіла загиблих Фото: Ракетний удар по гуртожитку у Харкові: виявили ще три тіла загиблих (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок обстрілу окупантами гуртожитку в Салтівському районі Харкові 17 серпня загинули 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської міської ради.

Міська влада заявляє, що рятувальникам вдалось знайти ще три тіла загиблих.

"Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів. Натепер кількість загиблих від російського ракетного удару сягнула вже 18 осіб.

Нагадаємо, що 17 серпня російська армія обстріляла Харків. Ракети влучили у гуртожиток.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу окупантами гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 15 осіб.

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