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Загальна кількість жертв обстрілів гуртожитків Харкова зросла

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 21:15
Загальна кількість жертв обстрілів гуртожитків Харкова зросла Фото: загальна кількість жертв внаслідок обстрілів гуртожитків Харкова зросла (dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілу окупантами гуртожитку в Салтівському районі Харкові загинули 16 осіб. Ще 5 людей загинули в результаті атаки по гуртожитку в Слобідському районі міста.

Про це повідомив прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі РБК-Україна.

"По Салтівському району вже 16 загиблих і 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулиничів, останній - сильно обгорілий, ймовірно чоловік, більш точно встановлюється", - сказав він.

Також Чубенко повідомив, що рятувальні роботи в Слобідському район завершилися. Всього загинуло 5 осіб, ще 22 отримали тілесні ушкодження. Він зазначив, що останнім з-під завалів у цій будівлі дістали 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в Салтівському районі Харкові пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток, а серед постраждалих є люди з порушеннями слуху.

Вранці 18 серпня росіяни обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць потрапляння спалахнула пожежа.

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