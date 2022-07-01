Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві: кількість жертв знову зросла

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці попадання ворожої ракети в Багатоквартирний будинок в Миколаєві під завалами на сходовій клітці пізно увечері 30 Червня виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Миколаївській області.
Таким чином, в результаті ракетного удару загинуло вісім осіб, ще шість громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Роботи з розбору завалів тривають. Раніше вдень 30 червня в ході розбору конструкцій знищеної п'ятиповерхівки рятувальниками було виявлено тіло жінки.
Нагадаємо, 29 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет.
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