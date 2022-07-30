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Ракетний удар по Кропівницькому: з'явились дані про стан постраждалих

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Кропивницький, Субота 30 липня 2022 15:59
Ракетний удар по Кропівницькому: з'явились дані про стан постраждалих Фото: наслідки ракетного удару по Кропивницькому (kr.suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

Стан поранених внаслідок ракетного удару по аеропорту у Кропивницькому, що стався 28 липня, залишається стабільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Лікарі констатують стабілізацію стану тяжко поранених. Потерпілі знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників. Наразі їх життю нічого не загрожує", - розповів він.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени. Внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 26 - зазнали поранень. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".

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Кропивницький
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