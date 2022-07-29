Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла, фото з місця
Кількість постраждалих в результаті ракетного удару по Краматорську в п’ятницю, 29 липня, збільшилася до 5 людей. Також одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один - рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено близько двох десятків будинків.
"Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 - пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - пише голова Донецької ОВА Павла Кириленка.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 липня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Постраждало житлове селище Біленьке. Попередньо повідомлялося про 5 поранених.
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