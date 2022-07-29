Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла, фото з місця

Кількість постраждалих в результаті ракетного удару по Краматорську в п’ятницю, 29 липня, збільшилася до 5 людей. Також одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один - рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено близько двох десятків будинків.

"Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 - пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - пише голова Донецької ОВА Павла Кириленка.