Ракетний удар по Харкову: окупанти вбили трьох людей, серед них дитина

В результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"На жаль, в результаті ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, з них хлопчик 13 років, чоловік і жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - розповів він.

Нагадаємо, вранці 20 липня по одному з районів Харкова російські окупанти завдали ракетних ударів. Влада міста закликала жителів без потреби не виходити на вулиці міста.

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