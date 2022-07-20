Ракетный удар по Харькову: оккупанты убили троих человек, среди них ребенок

В результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13 летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - рассказал он. Данные областного Центра экстренной медицинской помощи обновляются.