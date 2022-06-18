Ракетний удар по Дніпропетровській області: названа кількість постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко .

Також він додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу на нафтобазі, яку атакували російські військові.

"Попередньо постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у тяжкому стані", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 18 червня, увечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Станом на 20:50 повідомлялося про трьох постраждалих, яких відвезли до лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.