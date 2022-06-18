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Ракетний удар по Дніпропетровській області: названа кількість постраждалих

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Субота 18 червня 2022 22:36
Ракетний удар по Дніпропетровській області: названа кількість постраждалих Ілюстративне фото: ракетний удар по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували Новомосковський район Дніпропетровської області. Число постраждалих мирних жителів збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Попередньо постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у тяжкому стані", - розповів голова ОВА.

Також він додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу на нафтобазі, яку атакували російські військові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 18 червня, увечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Станом на 20:50 повідомлялося про трьох постраждалих, яких відвезли до лікарні.

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