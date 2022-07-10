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Ракетний удар по Часовому Яру: з-під завалів врятували людину

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Донецька область, Неділя 10 липня 2022 18:42
Ракетний удар по Часовому Яру: з-під завалів врятували людину Фото: у Часовому Яру з-під завалів дістали людину (Telegram Кирила Тимошенко)
Автор: Іван Носальський

У Часовому Яру Донецької області рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки потерпілого. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили і дістали з-під завалів ще одну людину", - розповів Тимошенко.

При цьому під завалами багатоповерхівки залишаються ще 23 людини, в тому числі дитина.

Варто зауважити, що всього з початку пошукових робіт було врятовано шість осіб. Також відомо про 15 загиблих мирних жителів в результаті атаки окупантів.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр на Донеччині.

В результаті атаки РФ були повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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