Ракетний удар по Часовому Яру: з-під завалів врятували людину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОП Кирила Тимошенка .

"О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили і дістали з-під завалів ще одну людину", - розповів Тимошенко.

При цьому під завалами багатоповерхівки залишаються ще 23 людини, в тому числі дитина.

Варто зауважити, що всього з початку пошукових робіт було врятовано шість осіб. Також відомо про 15 загиблих мирних жителів в результаті атаки окупантів.