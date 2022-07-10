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Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов спасли человека

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Донецкая область, Воскресенье 10 июля 2022 18:42
Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов спасли человека Фото: в Часовом Яру из-под завалов достали человека (Telegram Кирилла Тимошенко)
Автор: Иван Носальский

В Часовом Яру Донецкой области спасатели достали из-под завалов пятиэтажки пострадавшего. Поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

"В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека", - рассказал Тимошенко.

При этом под завалами многоэтажки остаются еще 23 человека, в том числе ребенок.

Стоит заметить, что всего с начала поисковых работ были спасены шесть человек. Также известно о 15 погибших мирных жителей в результате атаки оккупантов.

Напомним, вчера, 9 июля, поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области.

В результате атаки РФ были полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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