Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов спасли человека
В Часовом Яру Донецкой области спасатели достали из-под завалов пятиэтажки пострадавшего. Поисковые работы продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы ОП Кирилла Тимошенко.
"В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека", - рассказал Тимошенко.
При этом под завалами многоэтажки остаются еще 23 человека, в том числе ребенок.
Стоит заметить, что всего с начала поисковых работ были спасены шесть человек. Также известно о 15 погибших мирных жителей в результате атаки оккупантов.
Напомним, вчера, 9 июля, поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области.
В результате атаки РФ были полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.