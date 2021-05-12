Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя

Російський військовий корабель "Павло Державін" виявили недалеко від українського узбережжя. Він знаходився всього в 19 милях на схід від Чорноморська Одеської області, але це за межами територіального моря України.

Про це повідомляє одеське видання "Думська" .

Корабель помітили за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста в Одеській області, пише видання.

Непізнаний об'єкт опитали по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугель 363". Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін".

"Думська" пише, що після виявлення корвет почав рухатися у східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.