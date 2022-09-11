У Миколаєві чутно вибухи, в місті і області оголошена тривога

У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті і області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

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