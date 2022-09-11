У Миколаєві чутно вибухи, в місті і області оголошена тривога
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті і області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.