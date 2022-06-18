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Ракетні удари по Кременчуку: ворог обстріляв НПЗ та інші об'єкти інфраструктури

Фото: Кременчуцький НПЗ (adm-pl.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Рано вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна.

За словами Дмитра Луніна, подробиці про пошкоджені об'єкти будуть названі пізніше. Про постраждалих в результаті ракетного удару не повідомляється.

Нагадаємо, раніше росіяни вже завдавали ударів ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомлялося про вибухи в Полтавському районі.

11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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