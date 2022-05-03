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У Харкові комунальники відновили постачання газу для ще майже тисячі абонентів

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Вівторок 03 травня 2022 17:14
У Харкові комунальники відновили постачання газу для ще майже тисячі абонентів Фото: у Харкові комунальники відновили постачання газу для ще майже тисячі абонентів (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Харкові комунальники відновили постачання газу ще до трьох житлових будинків, в яких розташовані 473 квартири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, в місті також проведено ремонтні роботи на ділянках теплотраси та вивезено 7600 м3 твердих побутових відходів.

Також триває і відновлення інфраструктури області. Так, в селищі Черкаська Лозова до газу під'єднали ще 500 абонентів.

"У Дергачах щодня до електропостачання підключають все більше споживачів, за добу під'єднано ще 800", - додає заступник керівника ОП.

У місті Чугуїв ремонтні бригади усунули прорив мереж водопостачання на вулиці Пирогова, а комунальники привели до ладу міські сквери.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема розвиток оборони та економіки нашої країни.

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