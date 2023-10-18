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Ракетный удар по Запорожью: под завалами нашли тела еще двух погибших

Запорожье, Среда 18 октября 2023 16:56
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Ракетный удар по Запорожью: под завалами нашли тела еще двух погибших Фото: Последствия удара (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество погибших от российского удара по Запорожью возросло. Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"К большому сожалению, количество людей, чья жизнь оборвалась в результате ночной террористической атаки россиян, увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела.

Куртев добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 18 октября оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки разрушены несколько этажей одного подъезда.

В ГСЧС Запорожской области сообщили, что в Запорожье существует угроза обрушения конструкций дома, в который попали кафиры.

Добавим, что после завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем - восстановлено. Больше о последствиях обстрела Запорожья - читайте в материале РБК-Украина.

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