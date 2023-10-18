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Ракетний удар по Запоріжжю: під завалами знайшли тіла ще двох загиблих

Запоріжжя, Середа 18 жовтня 2023 16:56
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Ракетний удар по Запоріжжю: під завалами знайшли тіла ще двох загиблих Фото: Наслідки удару (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість загиблих від російського удару по Запоріжжю зросла. Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла.

Куртєв додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

В ДСНС Запорізької області повідомили, що в Запоріжжі існує загроза обвалу конструкцій будинку, в який поцілили окупанти.

Додамо, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено. Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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