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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

Фото: количество погибших в результате удара по Запорожью возросло (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье возросло до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели уже более суток занимаются ликвидацией последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

"По состоянию на 07:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли и передали волонтерам 2 котов.

Напомним, вчера ночью россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, в результате чего здание получило сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще восемь - получили ранения. При этом еще десять мирных жителей считались пропавшими без вести.

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ЗапорожьеГСЧС