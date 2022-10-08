Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв снова возросло

Разбор завалов на центральном проспекте Запорожья почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Из-под завалов удалось спасти 21 человека.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Также оккупанты днем нанесли удар кассетными снарядами по одному из сел Камышевашской громады Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб, есть раненые.

Часть ракет были сбиты украинскими силами ПВО, но одна ракета все же разбросала элементы по селу. В результате обстрела ранены пять человек, среди которых годовалый ребенок. Один человек погиб.