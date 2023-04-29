Ракетный удар по Умани: в результате обстрела погибли шесть детей

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Умани 28 апреля погибли шесть детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Среди погибших - шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).