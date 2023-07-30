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Ракетный удар по Сумам. Полиция показала видео с первыми минутами после атаки

Фото: россияне обстреляли Сумы вечером 29 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах завершили разбор завалов на месте вчерашнего ракетного удара по зданию профтехучилища. Сегодня же правоохранители показали первые минуты после российского удара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Так, патрульная полиция опубликовала в своем Telegram-канале запись, сделанную боди-камерой полицейских, первыми прибывших на место ракетного удара.

"Одна группа патрульных сразу побежала оказывать медицинскую помощь пострадавшим от взрыва. Также они осмотрели все поврежденные помещения и эвакуировали из них граждан", - рассказали в полиции.

Ракетный удар по Сумам

Вчера россияне попали ракетой по зданию одного из образовательных заведений города Сумы. Сегодня вечером на месте атаки завершили разбор завалов.

В результате российского удара два человека погибли, 20 пострадали, а четырехэтажное здание потерпело значительных разрушений. Также были повреждены соседние общежития, дома, здания церкви и воскресной школы.

Российские удары по Сумам

Из-за того, что Сумы находятся близко к российской границе, время от времени город попадает под обстрелы. В частности, в ночь на 20 июля враг атаковал Сумы с помощью беспилотников "Шахед".

А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Тогда дрон оккупантов попал в жилую многоэтажку.

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Сумыракетный удар