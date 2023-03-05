Ракетный удар россиян по дому в Запорожье: количество погибших снова выросло

"Из-под завалов дома деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - указывают специалисты.

В ГСЧС отмечают, что были спасены 11 человек. При разборе разрушенных конструкций дома вытащили четырех кошек и одну собаку.

"Работы продолжаются. Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.