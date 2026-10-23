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Ракетный удар повредил военный завод "Протон" в Орле, - СМИ

19:23 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: завод "Протон" в Орле после удара ракетами (скрин с видео)

Сегодня завод в российском Орле, производящий детали к ракетам "Искандер-М" и комплексам "Панцирь-С1", был поврежден ракетным ударом. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время" и Telegram-канал Exilenova+.

Удар по "Протону"

Ракетный удар по заводу "Протон" в Орле произошел 23 октября днем, пишет мониторинговый канал Exilenova.

Осинтеры говорят, что был разрушен не только один из цехов, а также ценный персонал военного предприятия - инженеры и техники.

Жители города жаловались на звуки взрывов и сирены экстренных служб, массово едущих на место удара.

По данным пабликов, Орел атаковали четыре крылатых ракеты "Фламинго". Хотя некоторые Telegram-каналы пишут, что это были крылатые ракеты "Storm Shadow".

Губернатор Орловской области Андрей Кличков, пишет издание, объявил о ракетной опасности в регионе. Позже он подтвердил, что городу был нанесен ракетный удар, начался пожар.

По словам чиновника, был поврежден "общественный объект" - "предприятие в Советском районе города".

Кличков сообщил, что в результате удара есть пострадавшие, точное количество пока не известно.

Официальной информации от Сил обороны Украины пока не было.

Завод "Протон"

Завод "Протон" производит полупроводниковые приборы, светодиоды и электронные компоненты для промышленности и специальной техники.

Его компоненты используются в российском вооружении, включая ракеты "Искандер-М" и комплексы "Панцирь-С1".

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поражён нефтеналивной порт, в трех аэропортах были введены ограничения.

Кроме того, 16 октября из-за атаки около 50 беспилотников ограничения ввели сразу в четырех аэропортах московского авиаузла: "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

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