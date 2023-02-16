Ракетный удар по Павлограду: количество раненых возросло, повреждено более полусотни домов

В результате атаки также повреждены 60 домов в Павлограде. Все службы с трех часов ночи работают на месте событий.

Лисак отметил, что в четверг после обеда в городе проведут заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором выработают четкий алгоритм скорейшей помощи пострадавшим.

По его словам, люди понесли большой материальный ущерб. Они потеряли крышу над головой, поэтому их нужно немедленно поддержать.

РБК-Украина сообщало о ракетном ударе по Павлограду ночью. Кроме домов в городе также повреждено промышленное предприятие.

Кроме того, Воздушные силы сбили 16 из 32 российских ракет во время массированного ракетного обстрела сегодня ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.