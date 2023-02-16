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Ракетный удар по Павлограду: количество раненых возросло, повреждено более полусотни домов

Фото: количество раненых в результате обстрела Павлограда возросло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Павлограду погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В результате атаки также повреждены 60 домов в Павлограде. Все службы с трех часов ночи работают на месте событий.

Лисак отметил, что в четверг после обеда в городе проведут заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором выработают четкий алгоритм скорейшей помощи пострадавшим.

По его словам, люди понесли большой материальный ущерб. Они потеряли крышу над головой, поэтому их нужно немедленно поддержать.

РБК-Украина сообщало о ракетном ударе по Павлограду ночью. Кроме домов в городе также повреждено промышленное предприятие.

Кроме того, Воздушные силы сбили 16 из 32 российских ракет во время массированного ракетного обстрела сегодня ночью.

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ПавлоградДнепропетровская область