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Обстрел Кривого Рога: есть жертва, 10 раненых, под завалами люди

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Кривой Рог, Понедельник 31 июля 2023 10:28
Обстрел Кривого Рога: есть жертва, 10 раненых, под завалами люди Фото: появились подробности обстрела Кривого Рога 31 июля (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог в понедельник, 31 июля. Враг ударил по городу двумя ракетами. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"Прилет" в учебное заведение

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.

Разрушение жилого дома

Вторая ракета, как рассказал Клименко, разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, возник пожар.

"По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратились 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди", - отметил он.

Обстрел Кривого Рога: есть жертва, 10 раненых, под завалами людиПоследствия обстрела жилого дома в Кривом Роге (t.me/dmytro_lubinetzs)

Обновлено. Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, решисты попали ракетами по жилому дому в Кривом Роге. А еще – здания одного из вузов.

"Кого они хотели там демилитаризовать? Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут быть люди. Все на местах. Поисково-спасательная операция продолжается", - рассказал Лысак.

Обстрел Кривого Рога

Утром в понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы. Они произошли во время воздушной тревоги. Позже в соцсетях стали публиковать фото "прилета" в жилой дом. А в МВД Украины сообщили о ракетном ударе по городу.

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