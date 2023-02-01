Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых - таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту. Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.
По его словам, на месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Вероятно, под ними могут быть люди.
Обновлено (23:47)
По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести как минимум восемь человек.
Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. На этот раз оккупанты атаковали местное кладбище.
Кроме того, 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.
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