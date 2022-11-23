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Ракетный удар по Киевской области: четыре человека погибли, десятки ранены

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Киев, Среда 23 ноября 2022 18:47
Ракетный удар по Киевской области: четыре человека погибли, десятки ранены Фото: названо число погибших и раненых в Киевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 23 ноября, в результате ракетного удара оккупантов по Киевской области четыре человека погибли. Более 30 - получили ранения, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"К сожалению, у нас трагедия в городе Вышгород. Погибли четыре человека в результате попадания вражеской ракеты в жилой многоэтажный дом. Помимо этого в этом же доме 27 человек ранены, из них четыре ребенка", - рассказал Кулеба.

При этом он добавил, что всего в регионе от ударов россиян пострадали 34 человека.

По его словам, критическая инфраструктура уже работает на генераторах. Энергетики начали восстанавливать электроснабжение и оно появится "в ближайшие часы".

Кулеба напомнил, что в области в каждой общине работают "пункты несокрушимости", там есть электричество, интернет, тепло и вода.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и более 20 пострадавших в результате удара по Киевской области.

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