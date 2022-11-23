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Ракетний удар по Київській області: четверо людей загинули, десятки поранено

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Київ, Середа 23 листопада 2022 18:47
Ракетний удар по Київській області: четверо людей загинули, десятки поранено Фото: названо кількість загиблих та поранених у Київській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 23 листопада, внаслідок ракетного удару окупантів по Київській області четверо людей загинули. Понад 30 отримали поранення, у тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"На жаль, у нас трагедія у місті Вишгород. Загинули чотири людини внаслідок влучення ворожої ракети до житлового багатоповерхового будинку. Крім цього в цьому ж будинку 27 людей поранено, з них четверо дітей", - розповів Кулеба.

При цьому він додав, що всього в регіоні від ударів росіян постраждали 34 особи.

За його словами, критична інфраструктура вже працює на генераторах. Енергетики почали відновлювати електропостачання і воно з'явиться "найближчим часом".

Кулеба нагадав, що в області у кожній громаді працюють "пункти незламності", там є електрика, інтернет, тепло та вода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого та понад 20 постраждалих внаслідок удару по Київській області.

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