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Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела

Среда 06 сентября 2023 07:37
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Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела Фото: войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву сегодня рано утром, 6 сентября. В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Сообщается, что падение обломков стало причиной возгорания на территории торгового предприятия в Киевской области, спасатели его оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не обнаружено.

Обстрел Украины ночью 6 сентября

Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА типа "Шахед". Сообщается, что в результате удара в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, один человек погиб.

Также оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по столице. В Киеве и ряде регионов работали силы ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили по столице крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

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