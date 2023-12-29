RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву. Число погибших возросло до четырех человек

Фото: последствия воздушного удара по Киеву 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате массированного ракетного удара российских оккупантов сегодня, 29 декабря, число погибших возросло до четырех человек. Известно о 24 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергея Попко.

Чиновник уточнил последствия вражеского ракетного удара по украинской столице.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

"Таким образом, число погибших в результате ракетного удара возросло до четырех", - говорится в публикации главы КГВА в Telegram.

Попко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

В ГСЧС уточнили, что тело погибшего человека было деблокировано из-под завалов разрушенного складского здания. Это женщина.

"В целом, по состоянию на 15 часов в столице в результате атаки погибли 4 человека и 24 пострадали. Работы продолжаются", - рассказали чрезвычайники.

Массированная воздушная атака 29 декабря

Сегодня с ночи российские террористы атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Первоначально сообщалось об одной жертве в столице, однако позже число погибших увеличилось. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетный удар