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Ракетный удар по Киеву: в Днепровском районе без отопления более 300 домов

Киев, Среда 07 февраля 2024 19:48
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Ракетный удар по Киеву: в Днепровском районе без отопления более 300 домов Фото: в Днепровском районе Киева без отопления более 300 домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В результате российского ракетного удара по Киеву в Днепровском районе без отопления остались более 300 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"В Днепровском районе повреждены теплосети. Без отопления 355 жилых домов", - рассказал Попко.

Ожоговый центр, который находится в Днепровском районе, получает отопление от модульных котелен. Специалисты уже начали восстановительные работы.

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг применял ракеты и дроны-камикадзе.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил 64 ракеты и дрона.

Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

В Киеве в результате удара пострадали по меньшей мере 40 человек. Также известно о четырех погибших.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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