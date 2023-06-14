Ракетный удар "Калибрами" по Одессе: 3 человека погибли, более 10 – получили ранения

По уточненным данным враг направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 – получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Ночной удар по Одессе

Российские войска сегодня нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Позже стало известно, что на объектах попадания работают следственные группы. В связи с этим в городе перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченка - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

По информации оперативного командования "Юг", Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" составляет 20 ракет.