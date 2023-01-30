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Ракетный удар по Харькову: сообщается об одном погибшем

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Харьков, Понедельник 30 января 2023 00:49
Ракетный удар по Харькову: сообщается об одном погибшем Фото: при ракетном ударе по Харькову один человек погиб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетного удара по Харькову, который оккупанты произвели вечером 29 января, как минимум один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", - говорится в сообщении.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, всем пострадавшим уже в оперативном порядке оказывается вся необходимая помощь.

Обновлено (1:02)

По словам руководителя ОВА, трое пострадавших получили лёгкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

"Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - добавил Синегубов.

Напомним, что в результате атаки на Харьков в ночь на 30 января российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме, есть жертвы и пострадавшие.

Ранее Синегубов сообщил, что в один из домов в центре города оккупанты, предварительно, ударили ракетой С-300.

Также сообщалось, что 28 января российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, сообщалось об одной пострадавшей.

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