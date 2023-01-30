Ракетный удар по Харькову: сообщается об одном погибшем

В результате ракетного удара по Харькову, который оккупанты произвели вечером 29 января, как минимум один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", - говорится в сообщении.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, всем пострадавшим уже в оперативном порядке оказывается вся необходимая помощь.

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По словам руководителя ОВА, трое пострадавших получили лёгкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

"Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте", - добавил Синегубов.