Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео последствий

Российские войска вчера поздно вечером, 30 марта, нанесли ракетные удары по Харькову. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео последствий удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Сообщается, что оккупанты выпустили по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.
Также мы писали, что российские военные обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие.
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