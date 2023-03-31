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Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео последствий

Фото: опубликовано видео последствий ракетного удара по Харькову (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера поздно вечером, 30 марта, нанесли ракетные удары по Харькову. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что оккупанты выпустили по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.

Также мы писали, что российские военные обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие.

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