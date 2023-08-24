Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 10

По его словам, сейчас в больнице находятся три человека - 55-летняя женщина, двое мужчин 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести.

"На фото - единственное, на что способен "русский мир". Уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью", - написал Лысак.

Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ракетный удар по Днепру

В ночь на 24 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной российской ракетной атаки. Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне могут атаковать баллистику.

Позже во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы, также сообщалось о работе ПВО в регионе.

Ранее Лысак сообщал, что в результате обстрела пострадали семь человек, кроме этого, поврежден десяток различных объектов. В частности, банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.

Кроме этого, вражеская ракета разрушила два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, повредила контактную троллейбусную сеть, водо- и газопроводы.