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Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 10

Фото: количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло до 10 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших из-за ракетного удара россиян по Днепру ночью 24 августа возросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, сейчас в больнице находятся три человека - 55-летняя женщина, двое мужчин 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести.

"На фото - единственное, на что способен "русский мир". Уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью", - написал Лысак.

 

Фото: последствия ракетного удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ракетный удар по Днепру

В ночь на 24 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной российской ракетной атаки. Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне могут атаковать баллистику.

Позже во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы, также сообщалось о работе ПВО в регионе.

Ранее Лысак сообщал, что в результате обстрела пострадали семь человек, кроме этого, поврежден десяток различных объектов. В частности, банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.

Кроме этого, вражеская ракета разрушила два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, повредила контактную троллейбусную сеть, водо- и газопроводы.

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