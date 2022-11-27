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Ракетный удар по Днепру: из-за вчерашней атаки россиян погиб человек

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Днепр, Воскресенье 27 ноября 2022 12:29
Ракетный удар по Днепру: из-за вчерашней атаки россиян погиб человек Фото: из-за ракетного удара россиян по Днепру погиб человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетного удара по Днепру, который нанесли российские войска 26 ноября погиб один человек. Тело извлекли спасатели из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Только что спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов. Во время атаки пострадали 13 человек. Трое все еще в больницах", - написал Резниченко.

Напомним, вчера, 26 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате обстрела врага, как отметил президент Владимир Зеленский, был разрушен целый жилой квартал.

Как стало известно, из-за российской атаки были разрушены 7 жилых домов, а на месте удара вспыхнул пожар.

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