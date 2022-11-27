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Ракетний удар по Дніпру: через вчорашню атаку росіян загинула людина

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Дніпро, Неділя 27 листопада 2022 12:29
Ракетний удар по Дніпру: через вчорашню атаку росіян загинула людина Фото: через ракетний удар росіян по Дніпру загинула людина (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який завдали російські війська 26 листопада загинула одна людина. Тіло дістали рятувальники з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях", - написав Резніченко.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок обстрілу ворога, як зазначив президент Володимир Зеленський було зруйновано цілий житловий квартал.

Як стало відомо, через російську атаку було зруйновано 7 житлових будинків, а на місці удару спалахнула пожежа.

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