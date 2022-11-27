Ракетний удар по Дніпру: через вчорашню атаку росіян загинула людина

Внаслідок ракетного удару по Дніпру, який завдали російські війська 26 листопада загинула одна людина. Тіло дістали рятувальники з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях", - написав Резніченко.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок обстрілу ворога, як зазначив президент Володимир Зеленський було зруйновано цілий житловий квартал.

Як стало відомо, через російську атаку було зруйновано 7 житлових будинків, а на місці удару спалахнула пожежа.

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