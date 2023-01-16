Ракетный удар по Днепру: 236 квартир не подлежат восстановлению

"По приблизительным оценкам восстановлению не подлежат 236 квартир. Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье", - сказал он.

Филатов отметил, что дальше людям будет необходима помощь от государства. Он отметил, что жители также получат материальную помощь от горсовета.

К тому же многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи на место ракетного удара.

Напомним, по последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.

Правоохранители получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

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