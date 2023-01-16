RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Днепру: 236 квартир не подлежат восстановлению

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Елизавета Драбкина

По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному зданию в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире телеканала "Прямой".

"По приблизительным оценкам восстановлению не подлежат 236 квартир. Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье", - сказал он.

Филатов отметил, что дальше людям будет необходима помощь от государства. Он отметил, что жители также получат материальную помощь от горсовета.

К тому же многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи на место ракетного удара.

Напомним, по последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.

Правоохранители получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрБорис ФилатовВойна России против Украины