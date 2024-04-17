RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Чернигову: известно уже более 50 пострадавших

Фото: в Чернигове уже больше 50 человек пострадали после удара РФ 17 апреля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

В Чернигове уже больше 50 человек пострадали после удара РФ 17 апреля. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы.

"Сейчас известно более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", - рассказал он.

По его словам, в городе продолжается спасательная операция.

"Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы", - добавил Кулеба, отметив, что постоянно находится на связи с президентом и руководителем ОП по ситуации в городе.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна в Украине