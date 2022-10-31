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Ракетный удар по Черкасской области. Пожар на энергетическом объекте потушили

Фото: в Черкасской области потушили пожар после ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели потушили пожар на энергетическом объекте в Черкасской области, возникший в результате ракетного удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ракетных ударов привлекли 15 единиц техники ГСЧС и 73 спасателя.

Фото: в Черкасской области потушили пожар после ракетных ударов (t.me/dsns_telegram)

Напомним, сегодня российские войска ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Черкасской области, в результате чего часть региона осталась без света.

Позже стало известно, что во время обстрелов ранения получили четверо жителей Черкасской области.

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Черкасская областьПожарГСЧСракетный ударВойна в Украине